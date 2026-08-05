Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra ecza önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ekmeğini paylaştığı adam kızını vurdu: Şartlı tahliye ile serbest kalmış
İstanbul Şişli’de gecenin sessizliği silah sesleri ile yankılandı. Bir kadın daha eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Daha önce bir hemşeriyi yaraladığı suçundan şartlı tahliye edilen saldırgan 26 yaşındaki Nilda’yı eczane çıkışında silahla vurarak öldürdü.Kaynak: DHA
Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan. Kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor.
İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu bu oldu" dedi. Öte yandan Saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan Saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar.Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi
Turan Şahin "Olay Mecidiyeköy’de gece saat 12'de oluyor. Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor" dedi.