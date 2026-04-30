Edirne’de ekmek fiyatlarına zam geldi. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB), 200 gram ekmeğin satış fiyatının 15 TL’den 17,50 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2026 itibarıyla geçerli olacak.

YENİ EKMEK FİYATI BELLİ OLDU

Edirne’de 200 gram standart ekmeğin fiyatı, yapılan düzenleme ile 17,50 TL olarak belirlendi. Daha önce 15 TL’den satılan ekmek, zamlı tarifeye geçti. Vatandaşlar, 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla ekmeği yeni fiyat üzerinden satın alacak.

EDESOB BAŞKANI KEMAL CİNGÖZ’DEN AÇIKLAMA

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, fiyat artışıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Cingöz, “Türkiye genelinde 200 gram ekmek 17,5 lira oldu. 1 Mayıs itibarıyla Edirne ilçeleri de dahil olmak üzere uygulanmaya başlayacak. Herkese hayırlı olsun” dedi.

TEK FİYAT SİSTEMİ TÜM İLDE UYGULANACAK

Alınan karar doğrultusunda yeni ekmek fiyatı, Edirne merkez ve tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Böylece kent genelinde ekmek satışında tek fiyat sistemi devreye girecek.Zam kararı, esnaf ve vatandaşlar açısından yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.