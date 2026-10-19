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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının sekizinci toplantısını beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçları, ödemeler dengesi revizyonları ve sorunlu fonların tasfiye süreci ana gündem maddeleriyle gerçekleştirdi.

Savaşların tetiklediği arz şokları, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve yüksek küresel risk ortamına dikkat çekilen toplantıda; uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin dengelendiği, enflasyon ve işsizliğin gerilediği, mali disiplin ile finansal istikrarın pekiştiği vurgulandı.

BEŞERİ SERMAYE VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA DÖNÜŞÜM

Eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim-istihdam bağını kopmaz bir yapıya kavuşturmak en önemli önceliklerden biri olarak belirlendi.

Türkiye’nin PISA 2025 sonuçlarında tüm kategorilerde sıralamasını yükselttiği ve son 10 yılda performansını kesintisiz artıran tek OECD ülkesi olduğu hatırlatıldı. Yükseköğretimdeki bilimsel araştırma ivmesinin de eklenmesiyle eğitimdeki bu kazanımların üretime ve verimliliğe dönüşmesi hedefleniyor.

Değişen küresel dinamiklerle uyumlu nitelikli işgücü yetiştirilmesi, başta kadınlar ve gençler olmak üzere istihdama katılımda zorluk yaşayan kesimlerin desteklenmesi kararlaştırıldı.

ÖDEMELER DENGESİ VE SORUNLU FONLARDA TASFİYE SÜRECİ

Ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar ve bunların net hata ve noksan kalemi üzerindeki etkileri detaylıca ele alındı.

Sorunlu fonların adil, şeffaf ve hukuki alt yapıya uygun şekilde tasfiye edilmesini öngören Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği belirtildi. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasının hemen ardından hak sahiplerine ara ödemelerin en kısa sürede başlatılması öngörülüyor.

Atılan adımlarla finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerin sınırlandırıldığı, sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve dayanıklılığının artırıldığı ifade edildi. "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda verimlilik, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı sürdürülebilir büyüme politikalarına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.