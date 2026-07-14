İçerisinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenerek Kuşadası Marina'ya getirildi.
Ekipleri alarma geçiren anons: Yelkenli teknedeki iki kişinin imdadına yetiştiler
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Aydın Kuşadası açıklarında makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen yelkenli teknedeki iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince zamanında kurtarıldı.
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