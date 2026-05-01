Edinilen bilgilere göre kaza, Arda Durmuş (20) idaresindeki 20 AS 955 plakalı otomobilin, seyir halindeyken N.K. kontrolündeki 20 AOE 413 plakalı tıra yandan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobil, tırın altına girerek hurdaya döndü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Arda Durmuş ile yolcu konumundaki Halil İbrahim Ertürk bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Arda Durmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Halil İbrahim Ertürk ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ertürk’ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Genç sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Kazanın ardından tır sürücüsü N.K. emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.