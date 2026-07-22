Kılıçaslan Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3’üncü katta oturan Hasan Ö.’yü eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi.

Ekipler onun hızını yetişemedi: Eşi eve almadı: Çatıdan girmeyi denedi kendini yerde buldu: Akasaray'da şoke eden olay - Resim : 1

Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polise ekipleri geldi. Hasan Ö.’nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.

Ekipler onun hızını yetişemedi: Eşi eve almadı: Çatıdan girmeyi denedi kendini yerde buldu: Akasaray'da şoke eden olay - Resim : 2

Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü.

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Ekipler onun hızını yetişemedi: Eşi eve almadı: Çatıdan girmeyi denedi kendini yerde buldu: Akasaray'da şoke eden olay - Resim : 4

Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ekipler onun hızını yetişemedi: Eşi eve almadı: Çatıdan girmeyi denedi kendini yerde buldu: Akasaray'da şoke eden olay - Resim : 5