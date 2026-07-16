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Kaynak: DHA

Salihli'nin Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın, dün saat 21.00 sıralarında 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Bu kapsamda Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkisinde vatandaşlar, sazlık alandaki kurutma kanalındaki otomobili fark etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oral Yalçın'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.