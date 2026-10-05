Ömerli ilçesinin kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 30 koyun ve beslediği 3 köpeğiyle hayvan otlatmaya çıkan N.Y. isimli kız çocuğu, havanın kararmasıyla evin yolunu kaybetti. N.Y. eve dönmeyince ailesi, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından N.Y., saat 02.00 sıralarında amcasına ait sığındığı bağ evinde, hayvanlarıyla beraber bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten N.Y. ailesine teslim edildi.