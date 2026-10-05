Ömerli ilçesinin kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 30 koyun ve beslediği 3 köpeğiyle hayvan otlatmaya çıkan N.Y. isimli kız çocuğu, havanın kararmasıyla evin yolunu kaybetti. N.Y. eve dönmeyince ailesi, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekipler gece yarısı ulaştı: Küçük kız bağ evine sığınmış - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

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Ekipler gece yarısı ulaştı: Küçük kız bağ evine sığınmış - Resim : 3

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından N.Y., saat 02.00 sıralarında amcasına ait sığındığı bağ evinde, hayvanlarıyla beraber bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten N.Y. ailesine teslim edildi.