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Turizm sektöründe faaliyet gösteren Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., 9 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Şirket payları, yatırımcıların alım satım işlemlerine EKIM.E işlem kodu ile açıldı.

EKIM HİSSELERİNDE BAZ FİYAT 30,26 TL OLDU

İnvesting de yer alan bilgilere göre Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Ekim Turizm hisseleri için baz fiyat 30,26 TL olarak belirlendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hisse senetlerinde uygulanacak maksimum emir değerinin 1 milyon TL olacağı bildirildi.

EKİM TURİZM YATIRIMCILARIN TAKİBİNDE OLACAK

Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan EKIM payları, şirketin halka açık işlem sürecinin başlamasıyla birlikte yatırımcıların radarına girdi.

Ekim Turizm hisselerinde ilk işlem gününden itibaren fiyat hareketleri ve işlem hacmi piyasa katılımcıları tarafından takip edilecek.

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.