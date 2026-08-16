Aladağlar’ın metrelerce yükseklikteki buzullarından beslenen ünlü doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ev sahipliği yapan Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahalleleri sakinleri, zorlu coğrafi şartları büyük bir ekonomik fırsata dönüştürüyor.
Ekilecek alan yoktu, şimdi bacasız sanayi kurdular: İki köyün kaderi değişti
Kayseri Yahyalı’da tarım arazisi yetersiz olan Kapuzbaşı Şelaleleri bölgesindeki vatandaşlar, konaklama ve ağırlama sektörüne yönelerek turizmi ana gelir kaynağı haline getirdi.Kaynak: AA
Şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan bu sarp bölgede yaşayan girişimciler; kurdukları otel, pansiyon ve bungalov tesisleriyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen tatilcileri misafir ediyor.
Tarıma elverişli toprakların oldukça sınırlı olması nedeniyle ata yadigarı köylerini terk etmek istemeyen yöre halkı, kendi imkanlarıyla hayat geçirdikleri projeler sayesinde bölge turizminin belkemiğini oluşturuyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bölgede yaşanan turizm hareketliliğinin ilçe ekonomisi ve yerel kalkınma açısından hayati bir role sahip olduğunu vurguladı.
Turizm sezonundan oldukça umutlu olduklarını ve yakalanan ivmeden memnuniyet duyduklarını dile getiren Öztürk, bölgede şu anda yaklaşık 30 pansiyon ile 15 restoranın faal olarak hizmet sunduğunu açıkladı.
Yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan bölgenin Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden seyahatseverleri çektiğini belirten Öztürk, misafirlerin yöre halkının hünerli ellerinden çıkan taze alabalık, ızgara çeşitleri ve bölgeye özgü meşhur bezdirme ekmeğini tatma imkanı bulduğunu ifade etti.
Rakımın 630 metre ile 3 bin 600 metre arasında değişkenlik gösterdiği bu çetin ve zengin coğrafyada, doğaseverler için katırlarla trekking turları da düzenleniyor.
Yerel hane halkı kış aylarında geçimini inşaat işleriyle sağlarken, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tamamen konaklama ve ağırlama sektörüne odaklanıyor.
Ayrıca kısıtlı bahçelerde yetiştirilen incir, nar ve cennet hurması gibi özel ürünler de gelen turistlerin beğenisine sunuluyor.
Bölgede 2013 yılından bu yana 14 odalı tesisiyle hizmet sunan otel işletmecisi Ahmet Apaydın, doğup büyüdüğü topraklarda turizmle uğraşmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Çocukluk yıllarında bölgeye gelen ziyaretçilerin yalnızca çadır kurarak konakladığını hatırlatan Apaydın, bugün bölgedeki toplam yatak kapasitesinin 300'e ulaştığını ve yoğun dönemlerde köyün gençlerine de istihdam sağladıklarını aktardı.
Pansiyon işletmecisi Mehmet Mil ise 1994 yılından sonra tanınırlığı artan kanyonda eskiden yalnızca fasulye ekebildiklerini, ancak şelalelerin kazandırdığı değerle birlikte ailece tamamen turizme yöneldiklerini ifade etti.
Arazi şartlarının elverişsizliği ve hayvancılığın zayıf kalması sebebiyle turizmin bölgedeki yegane geçim kapısı haline geldiğini doğrulayan otel işletmecisi Ali Baştürk de bölgenin el değmemiş iklimi, temiz havası ve eşsiz doğal manzarasının ziyaretçileri cezbettiğini, kendilerinin de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.