Kaynak: İHA

Iğdır kent merkezine bağlı Tuzluca ilçesinin gözde yerleşim yerlerinden biri olan Ekerek köyü, sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Yerleşim yerinin tam ortasından geçen ve her mevsim kesintisiz akan su kaynakları bölgeye bambaşka bir canlılık kazandırırken, su yataklarının çevresini saran geniş yeşil alanlar ve çeşitli meyve ağaçları ise adeta görsel bir şölen sunuyor.

Doğayla iç içe sakin bir yaşamın devam ettiği bu köye, özellikle yaz mevsiminde serin havası ve bozulmamış doğal yapısı nedeniyle ilgi gösteriliyor. Bölgede yetişen elma, armut ve kayısı gibi çok sayıda meyve ağacı, mevsim yeşilliklerinin her tonuyla birleşerek seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bölgenin öne çıkan bu zengin coğrafyası, insansız hava aracıyla havadan kayıt altına alındı. Dron ile çekilen görüntülerde, Ekerek köyünün gür bitki örtüsü, içinden süzülen akarsuları ve etrafını çevreleyen tüm doğal detaylar net bir şekilde gözler önüne serildi.