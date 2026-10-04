Kaynak: İHA

"Koşmak Gerek" temasıyla düzenlenen 13. Eker I Run, iki gün boyunca spor, dayanışma, eğlence ve sürdürülebilirliği bir araya getirdi. Yaklaşık 5 bin koşucunun katıldığı organizasyonda, 19 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Yardımseverlik Koşuları rekor katılıma ulaştı. Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini koruyan 42K parkurunda sporcular en iyi derecelerini elde etme fırsatı buldu.

Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl 13. kez kez düzenlenen Eker I Run, 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. "Koşmak Gerek" temasıyla düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra 18 ülkeden gelen yaklaşık 40 yabancı koşucunun da katılımıyla uluslararası bir buluşmaya dönüştü. İki gün boyunca binlerce sporseveri bir araya getiren etkinlik, sosyal sorumluluk çalışmaları ve festival atmosferiyle Bursa’da hareketli bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı.



TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK YOKUŞ AŞAĞI MARATONUNDA YENİ DERECELER

Uludağ’dan başlayarak Eker Meydan’da sona eren 42K Maratonu, 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 800 metre rakımdan başlayan ve Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini sürdüren parkur, sporculara yüksek irtifadan başlayan farklı bir yarış deneyimi sundu. Koşucular, parkurun sunduğu koşullar sayesinde kişisel en iyi derecelerini elde etme fırsatı yakaladı.

42K Maratonu’nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Emine Demir, 03:29:33’lük finiş derecesiyle şampiyon oldu. 42K erkeklerde ise son yıllarda Oğuzhan Emre Singer istikrarlı başarısıyla bir kez daha öne çıktı. Emre Singer, 02:39:27’lik finiş derecesiyle Eker I Run Koşularında üst süte dördüncü kez birinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Emine Demir, 42K koşusundaki derecesiyle ilgili, "15 yıldır koşuyorum. Bu maratona ilk defa katılıyorum. Parkur gerçekten çok güzel. Soğuk havada başlayıp sıcak havada bitirmek farklı bir deneyim yaşattı. Son 2 kilometrede kramplar girmeye başladı Fakat maratonu güzel bir sonuçla bitirdim. Eşimden ve çocuklarımdan çok destek gördüm. Bu koşuya 3 ay öncesinden hazırlanmaya başladım. Haftada 100 kilometre koştum. Hem çalışmak hem ev hanımı olmak hem de böyle bir maratona hazırlanmak zor ama keyifliydi. Bundan sonra hedefimde Ankara ve Gaziantep koşuları var" diye konuştu.

Oğuzhan Emre Singer ise zorlu bir parkur olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 14 senedir koşuyorum. 5 senedir de bu maratona katılıyorum. Sürekli kendimi hazır tutuyorum. Maraton diğer koşulardan çok farklıdır. Dağdan aşağı inmek kolay gibi görünse de bacakları zorluyor. Birinci olarak tamamlamak çok güzel. Festival havasında olması da çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.



42K Maratonu’nda ilk 3 sıralaması

Kadınlar

1. Emine Demir - 03:29:33

2. Burcu Ateş - 03:34:35

3. Özlem Önen - 03:42:02



Erkekler

1. Oğuzhan Emre Singer 02:39:27

2. Hasan Sarışin 02:52:46

3. Fikret Esengiller 02:54:05.



Ana yarış programında 42K Maratonu’nun yanı sıra 15K ve 5K yarışları da düzenlendi. Eker Meydan’da Minik Adımlar ve Özel Sporcular Koşusu dahil olmak üzere farklı yaş ve katılımcı gruplarına yönelik 8 ayrı yarışın startı verildi. Özel Sporcular Koşusu’nda otizmli ve down sendromlu sporcular 500 metrelik parkurda yer alarak sporun kapsayıcı gücünü ortaya koydu.



15K, 5K koşularında ise ilk 3 sıralaması

15K Kadınlar

1. Derya Köse - 01:03:20

2. Ceren Yılmaz - 01:06:20

3. Funda Karayaman - 01:07:23



15K Erkekler

1. Ercan Geleş - 00:56:32

2. Sefa Özdemir - 00:59:00

3. Mehmet Altın - 01:00:49



5K Kadınlar

1. Deniz Çiçek - 00:20:18

2. Melis Tuğsem Erim - 00:20:58

3. Miray Kutlay - 00:22:35



5K Erkekler

1. Hacı Sebahattin Çavga - 00:17:02

2. Muhammed Bilal Osman - 00:17:25

3. Doğu Güldoğan - 00:17:41





EKER I RUN’IN ONUR KONUĞU ÇİÇEK SOLON ŞENSOY OLDU



Türkiye atletizmine milli atlet, antrenör ve uluslararası atletizm hakemi olarak uzun yıllar katkı sunan Çiçek Solon Şensoy, Eker I Run’ın onur konuğu oldu. Şensoy, kızı Ceylan Şensoy ile birlikte organizasyonda yer alarak koşunun heyecanını katılımcılarla paylaştı.





YARDIMSEVERLİK KOŞULARI’NDA 19 STK İLE REKOR KATILIM

Eker I Run’ın toplumsal fayda odağını yansıtan Yardımseverlik Koşuları, bu yıl 19 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla rekor seviyeye ulaştı. Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen koşular kapsamında katılımcılar, seçtikleri sivil toplum kuruluşları için bağış kampanyaları yürüttü. Bağış kampanyaları etkinliğin sona ermesinin ardından iki hafta boyunca devam edecek. Organizasyon kapsamında 3 binden fazla bağışçının katkısıyla toplam 7 milyon TL bağışa ulaşılması hedefleniyor. Böylece Eker I Run, sporun birleştirici gücünü toplumsal dayanışmayla buluşturarak daha fazla sosyal fayda oluşturmayı amaçlıyor.



Eker I Run, kadınların yarış organizasyonlarına katılımını artırmak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren küresel SheRACES oluşumundan akreditasyon alan Türkiye’deki ilk yarış oldu. Bu gelişmeyle organizasyon, kapsayıcı ve erişilebilir spor etkinlikleri oluşturma yaklaşımını uluslararası bir çerçeveyle de destekledi.





SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARIYLA ÇEVRESEL FARKINDALIK GÜÇLENDİ



Eker I Run, sporun yanı sıra çevresel duyarlılığı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını destekleyen uygulamalarıyla da öne çıktı. Minik Adımlar Koşusu’na katılan çocuklara finiş noktasında ikramlar, tek kullanımlık poşetler yerine özel tasarımlı Eker 2 kilogramlık yoğurt kovalarında sunuldu. İçerisinde yiyeceklerin yanı sıra tohum kitlerinin de yer aldığı kovalar, çocukların etkinlik sonrasında saksı olarak kullanabileceği şekilde tasarlandı. Böylece çocukların doğayla bağ kurmaları ve yeniden kullanım konusunda farkındalık kazanmaları desteklendi.

Organizasyonun sürdürülebilirlik partnerleri ÜÇGE ve Revego iş birliğiyle hayata geçirilen bir diğer uygulama kapsamında ise parkurlarda ve finiş noktalarında pet şişeler toplandı. Geri dönüşüm merkezinde yeniden değerlendirilecek şişelerden elde edilen gelirin seçilecek bir sivil toplum kuruluşuna aktarılması planlandı. Bu uygulamayla geri dönüşümün yanı sıra çevresel duyarlılığın toplumsal faydaya dönüştürülmesine de katkı sağlandı.

Geçtiğimiz yıl festival alanında kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştiren Eker I Run, bu yıl da sürdürülebilirlik yaklaşımını farklı uygulamalarla sürdürerek kaynakların verimli kullanılması ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

Eker I Run’da sporculara, A.O. Smith iş birliği ile arıtmalı su istasyonlarıyla kesintisiz içme suyu sunuldu. Sporcular, mataralarını veya boş şişelerini doldurarak, tek kullanımlık plastiğin azaltılmasına katkı sundu.





EKER I RUN ŞAMPİYONLARINA HELSİNKİ’DE YARIŞMA FIRSATI

Deneyim odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Eker I Run, dereceye giren sporculara sunduğu ödülle de farklı bir deneyim yaşattı. 13. Eker I Run’ın 42K ve 15K kategorilerinde şampiyon olan sporcular, Finlandiya’nın en büyük koşu organizasyonlarından Valio Helsinki City Run’da yarışma ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.



