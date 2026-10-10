Artvin'de yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilen köknar ağaçlarından toplanan çam sakızının (köknar sakızı) kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor.
Ek iş olarak yapılıyor kilosu 10 bin liradan kapış kapış satılıyor
Artvin'de 15-20 metre yükseklikteki köknar ağaçlarından çakı yardımıyla toplanan çam sakızı, kilosu 10 bin liraya varan fiyatıyla Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla ulaştırılıyor.Kaynak: Haber Merkezi
TOPLAMASI ÇOK ZAHMETLİ
Ağustos ve eylül aylarında köylüler ve çobanlar tarafından toplanan sakız, yüksekliği 15 ila 20 metreyi bulan ağaçlara tırmanılarak çakı yardımıyla tek tek kazınıyor.
Hasat sürecinin yüksek risk barındırması ve işçilik gerektirmesi, ürünün piyasa fiyatını doğrudan etkiliyor.
TÜRKİYE'DE BÜTÜN İLLERE KARGOLANIYOR
Yörede geleneksel olarak ezilip toz haline getirilmesinin ardından balla karıştırılarak tüketilen ürün, ağırlıklı olarak mide ve sindirim rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar ile 50 yaş üstü tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
Hazırlanan karışımlar veya ham sakız, Artvin'den Türkiye'nin farklı illerine kargo yoluyla ulaştırılıyor.