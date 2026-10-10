Ek iş olarak yapılıyor kilosu 10 bin liradan kapış kapış satılıyor

TÜRKİYE'DE BÜTÜN İLLERE KARGOLANIYOR

Yörede geleneksel olarak ezilip toz haline getirilmesinin ardından balla karıştırılarak tüketilen ürün, ağırlıklı olarak mide ve sindirim rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar ile 50 yaş üstü tüketiciler tarafından tercih ediliyor.