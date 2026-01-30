Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığında, borçlanarak hayatta kalmaya çalışan vatandaş, ek hesap yöntemiyle ayı döndürmeye, günü kurtarmaya çalışıyordu. Kredili Mevduat Hesaplarına yeni bir düzenleme yapılacağı ve ek hesap limitlerinin gelire göre daha yüksek tutulamayacağı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir

"GELİR BEYANINA DAYALI OLACAK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mali müşavir Ahmet Kurtuluş, Mevduat Hesapları (KMH) ile ilgili yapılacak düzenlemede, kişilerin gelir durumları daha yakından takibe alınacağını söyledi.. Hane halkının ödeme gücünü aşan kredi kullanımlarının önüne geçilmesinin önceliklendirildiğini belirten Kurtuluş, "Bu kapsamda, gelir beyanına dayalı limitlendirme ve risk grubu analizine göre hesap açılması gibi sınırlamalar getirilmesi planlanıyor" dedi.