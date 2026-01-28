Animasyon dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), canlı aksiyon uyarlamasıyla yoluna devam ediyor. Serinin ikinci filmi için çekimlerin resmen başladığı duyuruldu. Yapım ekibi, projenin ana çekim sürecine girildiğini Day 1 of principal photography paylaşımıyla doğruladı.

Universal ve DreamWorks imzasını taşıyan canlı aksiyon devam filminin vizyon tarihi de netleşti. How to Train Your Dragon 2, 11 Haziran 2027 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen yine aynı isim

Serinin hayranlarını sevindiren detaylardan biri ise yönetmen koltuğunda yine Dean DeBlois’in yer alması. DeBlois, animasyon üçlemesinin yaratıcı ismiydi ve canlı aksiyon projelerinde de serinin başındaki isim olarak devam ediyor.

Kadroda tanıdık yüzler geri dönüyor

Canlı aksiyon serisinde önemli karakterlerin korunacağı da gelen bilgiler arasında. Hollywood basınına göre Cate Blanchett, animasyon filmlerinde seslendirdiği Valka karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Gerard Butler’ın da Stoick rolünü sürdürmesi bekleniyor.

Yeni filmde hikaye büyüyor

“Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2”, ilk filmin ardından yıllar sonrasını konu alıyor. Hiccup ve Dişsiz, bu kez ejderhaları silaha dönüştürmek isteyen avcılarla karşı karşıya kalırken, hikâyenin merkezinde Hiccup’ın uzun süre kayıp olan annesi Valka da yer alacak.

Serinin canlı aksiyon devam filminin çekimlere başlaması, nostaljiyle büyüyen izleyiciler kadar yeni kuşak sinemaseverler için de şimdiden büyük bir heyecan yarattı.