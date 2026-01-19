Almanya Bundesliga'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Milli yıldız Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt teknik direktör Dino Toppmöller ile yollarını ayırdı.

E. FRANKFURT'UN DINO TOPPMOLLER KARARI ŞAŞKINLIK YARATTI

2023 yazında takımın başına geçen Alman çalıştırıcı Dino Toppmöller, Eintracht Frankfurt'u ilk kez lig üzerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamıştı.

Bu sezon istikrarsız saha sonuçları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olsa da 2,5 yıllık teknik direktörlüğü döneminde E.Frankfurt'a seviye atlatan Toppmöller ile ilgili alınan bu karar şaşkınlık yarattı.

KROSCHE: 'İŞLERİN GİDİŞATINDAN MEMNUN DEĞİLDİK'

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche alınan kararın sebebini, "Noel'den önce bile işlerin gidişatından memnun değildik.Bu yolda birlikte devam etmek istedik; sık sık bir araya geldik. Ne yazık ki, sonunda bir gelişme olmadı. Neden şimdi? Çünkü hala iki Şampiyonlar Ligi maçımız ve eleme aşamasına ulaşma şansımız var." diyerek açıkladı.

WERDER BREMEN MAÇI TÜM İNANCI YOK ETTİ

Özellikle takımın savunma performansında yaşanan gerilemenin bu kararda önemli etken olduğuna değinen Krösche, son oynanan Werder Bremen maçındaki 3-3'lük sonuç sonrası teknik ekibin işleri düzelteceğine dair güvenin tamamen kaybolduğunu vurguladı.

CAN UZUN'UN PARLAMASINDA PAY SAHİBİ OLMUŞTU

Eintracht Frankfurt'ta toplam 121 maça çıkan ve maç başına 1.51 puan ortalaması yakalayan Dino Toppmöller, aynı zamanda Can Uzun'un Nürnberg'in transferinde ve bu sezon genç oyuncuya güvenerek parlamasında pay sahibi olmuştu.

Nürnberg formasıyla alt ligde daha fazla gol katkısı verdiği bir dönem yaşa da Can Uzun bu sezon hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Frankfurt formasıyla dikkat çeken performansa imza attı.

Toplam 19 maçta görev alan 20 yaşındaki genç yetenek, 7 gol, 4 asistle oynayarak takımına çift haneli gol katkısı (11) sağladı.

BUNDESLIGA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Budesliga'da 18 hafta sonunda topladığı 27 puanla 7. sırada yer alan Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 6 maçta yalnızca Galatasaray'ı yenerek 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

XABI ALONSO FRANKFURT İLE BUNDESLIGA'YA MI DÖNÜYOR?

Toppmöller'in görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçici süreliğine Dennis Schmitt oturacak.

Şimdiden yeni teknik direktör adayları basına yansırken Real Madrid'de sürpriz bir şekilde görevine son verilen Xabi Alonso'nun da ismi, Eintracht Frankfurt ile Bundesliga'ya döneceğine dair spekülasyonlara karışmış durumda.

Öte yandan eski Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic de ciddi şekilde gündeme gelen isimler arasında. Kısa süre içerisinde Eintracht Frankfurt'un yeni bir teknik adamla anlaşması bekleniyor.