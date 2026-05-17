Milli yıldız Can Uzun'un formasını giydiği Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta İspanyol teknik adam Albert Riera ile yollar ayrıldı.

EINTRACHT FRANKFURT'TAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Eintracht Frankfurt ve başantrenör Albert Riera ile birlikte yardımcı antrenörler Pablo Remon Arteta ve Lorenzo Dolcetti, derhal yürürlüğe girmesi şartıyla iş birliğinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varmıştır. Üçüne de özel ve mesleki gelecekleri için her şeyin en iyisini dileriz!" ifadeleri kullanıldı.

4 AYDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

44 yaşındaki Riera 4 aylık görev süresi boyunca Eintracht Frankfurt'un başında toplam 14 maça çıkmış ve maç başına 1.21 puan ortalamasında kalmıştı.

Riera'nın saha sonuçları kadar basın toplantılarında futbolcuları hedef alan açıklamaları da Alman basınında uzun süre tartışılmıştı.

LİGDE AVRUPA POTASININ ALTINDA KALDI

Sezonun son maçında evinde Stuttgart ile 2-2 berabere kalan Eintracht Frankfurt ligi 8. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma şansını Freiburg'un Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimaline bıraktı.