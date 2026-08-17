Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanunla birlikte sürücü belgesi alacaklar için yeni bir dönem başladı. İlk kez ehliyet alanlar ve belgesi iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar, tam 2 yıl boyunca "aday sürücü" statüsünde yer alacak.
Ehliyette 2 yıl şartı: Bu hataları yapanın belgesi doğrudan iptal edilecek
TBMM'de kabul edilen yeni kanunla aday sürücülük dönemi yasal çerçeveye bağlandı! İlk kez ehliyet alanlar ile belgesi iptal edilip yeniden alanlar 2 yıl boyunca mercek altında olacak.Kaynak: Diğer
75 Ceza Puanına Ulaşanın Ehliyeti Anında İptal!
İki yıllık aday sürücülük süresince trafik kurallarına uyum çok daha sıkı denetlenecek. Bu süreçte toplam trafik ceza puanı 75'e ulaşan veya bu sınırı aşan sürücülerin ehliyetleri geçici olarak durdurulmayacak, doğrudan ve tamamen iptal edilecek.
Alkol Sınırı Düşürüldü: 0,20 Promil Bile Yetecek!
Aday sürücüler için alkol kuralları da sertleştirildi. Araç cinsine bakılmaksızın, kanındaki alkol oranı 0,20 promilin üzerinde tespit edilen aday sürücülerin belgeleri anında ellerinden alınarak iptal işlemi uygulanacak.
Bu Kuralları 3 Kez İhlal Eden Yandı!
Aday sürücülük sürecinde sadece ağır cezalar değil, sık yapılan kural ihlalleri de takibe alınacak. Dönüş kuralları, yayalara geçiş önceliği tanınması ile emniyet kemeri veya kask kullanımına ilişkin zorunlulukları 3 kez ihlal edenlerin belgeleri tamamen geçersiz sayılacak.
Sürücü Belgesi İptal Edilene 'Sil Baştan' Süreç!
Kuralları ihlal ettiği için aday sürücü belgesi iptal edilen kişileri oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Bu kişilerin yeniden trafiğe çıkabilmesi için tüm eğitim ve sınav aşamalarını en baştan tekrarlaması gerekecek.
İlk Durak: Psikoteknik ve Psikiyatri Muayenesi
Ehliyeti iptal edilen sürücüler, yeniden kursa yazılmadan önce psikoteknik değerlendirmeye girmek zorunda kalacak. Ardından psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülük yapmalarına engel bir sağlık durumunun bulunmadığını resmi olarak belgeleyecekler.
Bütün Cezaları Ödeyip Sınavlara Baştan Girecekler
Sağlık onayını alan kişilerin, adlarına kesilen idari para cezalarının tamamını ödemesi ve yasal bekleme süresini doldurması gerekecek. Ancak bu şartlar sağlandıktan sonra sürücü kursuna kaydolup teorik ve direksiyon sınavlarını geçerek yeniden ehliyet alabilecekler.