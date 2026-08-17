Ehliyette 2 yıl şartı: Bu hataları yapanın belgesi doğrudan iptal edilecek

Bu Kuralları 3 Kez İhlal Eden Yandı!

Aday sürücülük sürecinde sadece ağır cezalar değil, sık yapılan kural ihlalleri de takibe alınacak. Dönüş kuralları, yayalara geçiş önceliği tanınması ile emniyet kemeri veya kask kullanımına ilişkin zorunlulukları 3 kez ihlal edenlerin belgeleri tamamen geçersiz sayılacak.