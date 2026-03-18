Aksaray’da ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçen genç sürücü, kazayla durabildi. Güzelyurt ilçesi girişinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Metehan U., abisine ait muayenesiz ve sigortasız aracı alarak trafiğe çıktı.

İlçe merkezinden Aksaray istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çıkarak durdu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücüye ambulansta müdahale etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kural ihlalleri nedeniyle sürücüye ve araç sahibine toplamda yaklaşık 80 bin lira idari para cezası kesildi.