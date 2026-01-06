TBMM'ye sunulan yeni trafik kanun teklifi ortaya çıkmaya başladı. Yüksek hız, saldırgan sürüş ve geçiş üstünlüğü ihlali yapan sürücülere yönelik ciddi hapis ve para cezalarının yanı sıra ehliyet iptalleri de öngörülüyor.

'EHLİYETLERİ DE İPTAL EDİLECEK'

Teklife dair maddeleri ise Sözcü muhabiri Veli Toprak, şu şekilde sıraladı:

Yerleşim yerinde (bir yıl içinde 5 kez ihlal edilmesi durumunda) hız limitini aşanlara şu sürelerle el konulacak.

55-64 km/s arası sürat: 30 gün ehliyet geri alımı.

65 km/s sürat: 60 gün ehliyet geri alımı..

66 km/s ve üzeri sürat: 90 gün ehliyet geri alımı..

Trafikte başka bir aracı taciz amaçlı takip eden veya araçtan inenlere 180 bin TL ceza ve 60 gün ehliyet iptali

Pist dışı yarış yapanlara 46 bin TL ceza ve 2 yıl süreyle ehliyet iptali.

Ölümlü/yaralanmalı kazada kaçan sürücüye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

İhlal sonucu kazaya sebebiyet verilirse ehliyete 60 gün el konulacak.

Çevreyi rahatsız edenlere 16 bin TL ceza.

Seyir halinde telefonla konuşmanın cezası 5 bin TL.