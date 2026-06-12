Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te ehliyetine daha önce el konulan sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çakırpınar köy yolu Bilecik istikametinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 11 E* 66* plakalı otomobil Bilecik istikameti yönünde ilerlediği esnada tali yoldan çıkan F.G. idaresindeki 11 AB* 00* plakalı otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazaya karışan 11 E* 66* plakalı araç sürücüsü M.Ç.’nin ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilirken, şahsa sürücü belgesi olmadığı halde araç kullanmaktan 200 bin TL para cezası uygulandı.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.