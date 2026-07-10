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Kaynak: AA / DHA

Ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapmak amacıyla yapay zeka teknolojisini kullanan bir şebeke, emniyetin düzenlediği eş zamanlı operasyonla çökertildi. Kayseri merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPAY ZEKAYLA "İKİZ" FOTOĞRAF ÜRETMİŞLER

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları"na yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan titiz incelemelerde, şebekenin maddi menfaat karşılığında ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınava "joker" soktuğu belirlendi. Şüphelilerin, yakalanmamak için yapay zeka uygulamalarından yararlanarak kursiyerlere ikiz gibi benzeyen sahte fotoğraflar ürettikleri ve bu fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler; Kayseri merkez olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 20 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargılanma süreci netleşti. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 15'i, "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.