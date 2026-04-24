Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı’nda kopya düzeneği kullandıran şebekeyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sınava giren adaylara maddi menfaat karşılığında gelişmiş kopya sistemleri temin ettiği tespit edildi.

SAKARYA VE İSTANBUL’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

Aramalarda;

208 kamera düzeneği

120 batarya

63 kulak içi kulaklık

14 Wi-Fi cihazı

10 sim kart girişli mekanizma

5 cep telefonu

3 düğme kamera seti

bulundu.

10 MİLYON TL’LİK KARA PARA İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin elde ettiği gelirleri aklamak için araç ve gayrimenkul yatırımı yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 milyon TL’lik haksız kazancın bu yöntemle aklandığı ortaya çıktı.

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., E.K. ve M.D.;

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet”

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”

suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden T.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.