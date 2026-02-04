Kamyon ve otobüs gibi ticari araçlar için ehliyetin yanı sıra sürücülerden SRC belgesi de almaları isteniyor. Yeni düzenlemeye göre SRC için sınır olan 70 puanlık not 60 puana düşürüldü. 4 sınav hakkı 8'e çıkarıldı. Sınavlar da artık ÖSTM kontrolünde yapılacak.

SINAVLAR ÖSYM'YE BAĞLANDI

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adayların sınavlarını kurs merkezleri değil, ÖSYM düzenleyecek. Yeni uygulama kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak.

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI

Merkezi olarak yapılacak sınavlarda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek. Uygulamalı sınav tamamen kaldırılırken, yazılı sınavda başarı barajı da düşürüldü. Buna göre daha önce 70 olan geçme notu 60 puana indirildi. Sınavdan 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

SINAV HAKKI ARTIRILDI

Yeni düzenleme ile kursiyerlere tanınan sınav hakkı da genişletildi. Daha önce dört olan sınav hakkı sekize çıkarıldı. Böylece adaylara belge alma sürecinde daha fazla fırsat tanınmış oldu.

MOTOKURYELER DE SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte kurs kontenjanlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlem alındı. Nüfus esasına göre açılabilecek kurs sayıları artırıldı. Ayrıca hastalık, hamilelik ve askerlik gibi mazeretleri olan kursiyerlere, belge sunmaları şartıyla kayıt dondurma hakkı tanınacak.