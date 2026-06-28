Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak

Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), “güneşe çıkamama hastalığı” olarak bilinen kseroderma pigmentozum (XP) hastası bir sürücü adayına yönelik düzenleme yapılmasını sağladı.

Kaynak: AA
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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 1

Ankara’da ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptıran vatandaş, hastalığı nedeniyle sınav saatlerinin kendisi için risk oluşturduğunu belirterek kurs yetkililerinden destek istedi.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 2

Başvuru kapsamında teorik sınavın akşam saatlerinde yapılmasına izin verildi ve aday bu sınavı başarıyla tamamladı.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 3

Direksiyon sınavının yalnızca 09.15–17.25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi talebi reddedildi.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 4

Güneş ışığına maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirten vatandaş, yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporunu da sunarak sınavın gün batımından sonra yapılmasını talep etti.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 5

KDK’ye yapılan başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçildi.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 6

Görüşmeler sonucunda adayın mağduriyetinin giderilmesine karar verildi ve direksiyon sınavının kasım-aralık döneminde, güneş battıktan sonra yapılacağı bildirildi.

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Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak - Resim: 7
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