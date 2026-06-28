Ankara’da ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptıran vatandaş, hastalığı nedeniyle sınav saatlerinin kendisi için risk oluşturduğunu belirterek kurs yetkililerinden destek istedi.
Aday istedi, MEB onayladı: Direksiyon sınavı hava kararınca yapılacak
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), “güneşe çıkamama hastalığı” olarak bilinen kseroderma pigmentozum (XP) hastası bir sürücü adayına yönelik düzenleme yapılmasını sağladı.Kaynak: AA
Başvuru kapsamında teorik sınavın akşam saatlerinde yapılmasına izin verildi ve aday bu sınavı başarıyla tamamladı.
Direksiyon sınavının yalnızca 09.15–17.25 saatleri arasında yapılabileceği gerekçesiyle akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi talebi reddedildi.
Güneş ışığına maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirten vatandaş, yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporunu da sunarak sınavın gün batımından sonra yapılmasını talep etti.
KDK’ye yapılan başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçildi.
Görüşmeler sonucunda adayın mağduriyetinin giderilmesine karar verildi ve direksiyon sınavının kasım-aralık döneminde, güneş battıktan sonra yapılacağı bildirildi.