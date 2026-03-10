Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde papağan ve mısır yılanı ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Egzotik misafirler yakalandı: İş yerinde mısır yılanı çıktı - Resim : 1

Bunun üzerine DKMP Müdürlüğü personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese müşterek denetim gerçekleştirildi.

Egzotik misafirler yakalandı: İş yerinde mısır yılanı çıktı - Resim : 2

Yapılan incelemelerde satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 2 papağan ile 1 mısır yılanına el konuldu.

Egzotik misafirler yakalandı: İş yerinde mısır yılanı çıktı - Resim : 3

El konulan hayvanların uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, koruma altına alınan canlılar Bursa Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.