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Kaynak: AA

EGO Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara Valiliği tarafından 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00'den başlayarak 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar kent genelinde çeşitli güvenlik ve trafik tedbirlerinin uygulanacağı hatırlatıldı.

BAZI HATLARDA DEĞİŞİKLİK VE İPTALLER OLABİLİR

Bu süreçte EGO otobüslerinin normal işletim düzeninde hizmet vermeyi sürdüreceği belirtilirken, trafik kısıtlamaları nedeniyle bazı hatlarda güzergâh değişiklikleri, gecikmeler, sefer aksamaları ve iptaller yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamamaları için yolculuklarını önceden planlamaları, mümkün olduğunca metro ve ANKARAY'ı kullanmaları önerildi. Özel araçla seyahat edecek sürücülere ise "Park Et Devam Et" uygulamasından yararlanmaları tavsiye edildi.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca, güncel bilgilendirmelerin yalnızca kurumun resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.