Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sur ilçesi Yeşil Vadi Evleri Eski Mardin Yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restorana eğlenmek için gelen iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmed Çiçek ve Şeyhmus Bayram, tabancadan ateşlenen kurşunlarla hayatını kaybetti.

Olayda ayrıca 6 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde 1 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, M.Ö. (65), R.Ö. (35), H.Ç. (40), Ö.B. (37) ve K.Ç. (14) yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.