BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ

Eğlence merkezlerinde çalıştığı tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın, Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

38 yabancı uyruklu kadın hakkında deport edilme kararı verilerek sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonların 2'nci aşamasında 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edilerek deport işlemleri başlatıldı. Kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.