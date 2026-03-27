Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, içeride bulunan iş insanı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekiler panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan Talip Çakır da yaşamını yitirdi.

Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.

KOCAELİSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından C.Ö.’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.