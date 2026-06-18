Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor

"Çok duygusal ve zeki bir hayvan olduğu için sadece denizde değil, arama kurtarma çalışmalarında da bize yardımcı oluyor. Evin içinde bir eşya kaybolduğu zaman bile onu bulabiliyor. O konuda da başarılı bir köpek. Güçlü fiziği, aldığı eğitim ve insanlara karşı duygusal yaklaşımı onu başarılı bir köpek yapıyor" diye konuştu.