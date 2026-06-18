Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Yaşam Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor

Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor

Antalya’da deniz polisinin maskotu Miço, aldığı özel eğitimle boğulma tehlikesi anında saniyeler içinde harekete geçiyor. Yardım çağrılarını algılayarak suya atlayan Miço, can simidi gibi destek veriyor.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 1

Antalya'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ayhan Yurt'un köpeği 'Miço', deniz şube ekiplerinin maskotu haline geldi.

1 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 2

Sahibiyle birlikte işe gelip giden Miço, zamanla ekibin arasında büyüyerek dikkat çekici refleksler geliştirdi.

2 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 3

Deniz şubedeki çalışmalar sırasında edindiği alışkanlıklar sayesinde boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yönelik kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı.

3 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 4

Ekiplerin ve vatandaşların sevgisini kazanan Miço, bulunduğu ortamın sembol isimlerinden biri oldu.

4 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 5

'MİÇO HAYAT DA KURTARIYOR'

20 yıldır deniz polisi olarak görev yaptığını söyleyen Yurt, ""Miço 2,5 yıldır benim yanımda. Ayrıca yat limanının, deniz şubenin hatta sahil güvenliğin maskotu haline geldi. Herkes Miço'ya özenle bakıyor ve onu seviyor. Bu da onun biraz şımarık olmasına neden oluyor."

5 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 6

"Çikolata renkli, özel bir ırk. Zekasıyla, verdiğim eğitimle denizde yardım isteyen veya boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımıza komut vermeden otomatik olarak yanlarına gidiyor. Üzerinde özel donanımlı bir giysi var. Boğulma tehlikesi yaşayan şahsa güven veriyor. Boğulan kişi Miço'nun kıyafetine tutunduğu zaman kıyıya doğru yüzmeye başlıyor. Böyle bir eğitim aldı. Can dostu bir köpek. Her hayvanla dostluk kurabilirsiniz ama Miço ayrıca hayat da kurtarıyor" dedi.

6 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 7

'İNSAN DOSTU, HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMEZ'

Birçok komutu anlayıp harekete geçen Miço'nun aynı zamanda duygusal bir köpek olduğunu kaydeden Yurt, "Ben Miço'yu saldırgan yetiştirmedim. Buraya turistler geliyor, aileler geliyor. İnsan dostu, hiçbir canlıya zarar vermez. Ben varken komut bekler ama tehlikeli durumlarda ben yokken direkt yardıma koşan bir köpektir."

7 8
Eğitimle değil içgüdüyle: Deniz polisi köpeği Miço hayat kurtarıyor - Resim: 8

"Çok duygusal ve zeki bir hayvan olduğu için sadece denizde değil, arama kurtarma çalışmalarında da bize yardımcı oluyor. Evin içinde bir eşya kaybolduğu zaman bile onu bulabiliyor. O konuda da başarılı bir köpek. Güçlü fiziği, aldığı eğitim ve insanlara karşı duygusal yaklaşımı onu başarılı bir köpek yapıyor" diye konuştu.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro