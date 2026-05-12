Küresel eğitim standartlarını belirleyen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 2025 sonuçları için gün sayıyor. 14 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada Türkiye'yi, 56 ilden seçilen 203 okuldaki 7 bin 702 öğrenci temsil etti.

TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK İSTİKRARI

OECD verilerine göre Türkiye, PISA tarihinde çoğu alanda iyileşme gösteren nadir ülkelerden biri. Sonuçları 8 Eylül’de ilan edilecek araştırmada gözler, 2022'deki başarı grafiğinin üzerine çıkılıp çıkılmayacağında:

Matematik: 2022'de 453 puan ile stabil bir seyir izlendi.

Fen Bilimleri: 476 puan ile ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Okuma Becerileri: Uzun vadeli ortalamada seyreden bu alanda iyileşme bekleniyor.

"DİJİTAL DÜNYADA ÖĞRENME" İLK KEZ ÖLÇÜLDÜ

PISA 2025’in en dikkat çeken yeniliği, OECD’nin bu yılki "yenilikçi alan" olarak belirlediği Dijital Dünyada Öğrenme bölümü oldu.

Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Beceriler Zirvesi’nde konuşan OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türkiye’nin son 10 yıldaki performansını övdü. "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son 10 yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz." Dedi.

4 YILLIK YENİ DÖNEM

Önemli bir idari değişiklik de bu yılla birlikte devreye giriyor. Daha önce her 3 yılda bir yapılan PISA araştırmaları, alınan karar doğrultusunda 2025 uygulamasından itibaren artık 4 yılda bir gerçekleştirilecek.