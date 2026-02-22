Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

2023 ve 2024’te sınırlı bir toparlanma görülse de oran hâlâ 2010’lu yılların ortasındaki seviyelerin altında kaldı. Çalışmada kamu ve özel kurumların toplam harcamaları esas alınırken, yalnızca devlet harcamaları dikkate alındığında payın yaklaşık yüzde 3,5 düzeyinde olduğu belirtildi.