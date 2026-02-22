Yeniçağ Gazetesi
DOLMABAHÇE'DE İKİNCİ GOL GELDİ
Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye’de eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı 2016’dan sonra düşüş eğilimine girdi. Öğrenci başına harcamada ve Avrupa karşılaştırmalarında Türkiye alt sıralarda yer aldı.

Baran Şükrü Çelik
Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün “Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynak” başlıklı çalışması, son yıllarda eğitim harcamalarının ekonomik büyüklük içindeki payında gerilemeye işaret etti.

Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

İnfografiğe göre 2016 yılında yüzde 5,9 seviyesine ulaşan oran, sonraki yıllarda kademeli olarak düşerek 2022’de yüzde 3,8’e kadar indi.

Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

2023 ve 2024’te sınırlı bir toparlanma görülse de oran hâlâ 2010’lu yılların ortasındaki seviyelerin altında kaldı. Çalışmada kamu ve özel kurumların toplam harcamaları esas alınırken, yalnızca devlet harcamaları dikkate alındığında payın yaklaşık yüzde 3,5 düzeyinde olduğu belirtildi.

Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

OECD verileri üzerinden yapılan karşılaştırmada, 2022 itibarıyla ilköğretimde öğrenci başına harcamada Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre 3 bin 386 dolar seviyesinde kaldığı görüldü. Bu rakamla Türkiye listenin alt basamaklarında yer aldı.

Eğitime ayrılan kaynak geriledi: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde

Eurostat verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. 2023 yılında kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payında İsveç yüzde 7,2 ile ilk sırada bulunurken, Türkiye yüzde 3,5 ile Avrupa ortalaması olan yüzde 4,7’nin altında kaldı.

Raporda ayrıca Türkiye’de eğitim finansmanında özel sektör ve hanehalkı katkısının görece yüksek olduğuna dikkat çekildi.

