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Binlerce öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşarken, veliler ve öğretmenlerin yıllardır dile getirdiği eğitim sorunları yeniden gündeme geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi, yoksulluk sınırı altında kalan ailelere servis hizmeti sunulması ve ihtiyaç sahibi ailelerin kırtasiye giderlerinin karşılanması gibi konularla ilgili yasa tekliflerinin Meclis’te beklediği belirtildi.

ÜCRETSİZ YEMEK İÇİN VERİLEN TEKLİFLER BEKLİYOR

Birçok ailenin beklediği ücretsiz yemek uygulamasıyla ilgili neredeyse bütün muhalefet partilerinin ayrı ayrı verdiği yasa tekliflerinin Eğitim Komisyonu’nda görüşülmeyi beklediği aktarıldı.

Veliler açısından önemli sorunlardan biri olan servis ücretleriyle ilgili CHP’li Barış Bektaş’ın 2023’ten beri görüşülmeyi bekleyen yasa teklifinde ise ailesinin aylık geliri yoksulluk sınırının altında kalan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti verilmesi öneriliyor.

YENİ Partili Ali Gökçek’in Kasım 2024’ten beri Meclis’te duran yasa teklifinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıtılması isteniyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN DE TEKLİFLER MECLİS’TE

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun imzasını taşıyan bir yasa teklifinde, ortaokul ve lise öğrencilerinin bağımlılık risklerine karşı korunması amacıyla yaz dönemlerinde bilinçlendirme eğitimleri alması öngörülüyor.

Meclis’te öğretmenlere ilişkin de sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi ve mülakat uygulamasının kaldırılması gibi yasa teklifleri bulunuyor.

BAKAN TEKİN'DEN “ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR” YANITI

Muhalefetin sunduğu yasa tekliflerinin Meclis’te beklediği belirtilirken, iktidara bu konularla ilgili yöneltilen sorulara verilen yanıtlar da gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılına yönelik bursların artırılmasıyla ilgili önergeleri yanıtlarken, bakanlığın mevcut uygulamalarını sıraladı.

Tekin, velilerin eğitim masraflarını azaltan harcamaların bakanlık bütçesinin personel gideri hariç yaklaşık yüzde 40’ına yakın bir kaynağa karşılık geldiğini belirterek, bursluluk, parasız yatılılık, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz öğle yemeği ve diğer sosyal destek uygulamalarının yürütüldüğünü ifade etti.

ÜCRETSİZ YEMEK SORUSUNA “DEĞERLENDİRİLİYOR” YANITI

Tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasına geçilmesiyle ilgili soruya Tekin, uygulamanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerin öğrencilerin ihtiyaçları, mevcut altyapı, bütçe imkanları, ilgili mevzuat ve kurumlar arası iş birliği süreçleri çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek yanıt verdi.

Tekin, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili sorulara da öğretmenlerin ücretlerine ilişkin taleplerin bakanlıkça değerlendirildiğini ifade etti.

Mülakat uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili önergelere ise öğretmen atama süreçlerinin ilgili mevzuat, yargı kararları, kamu personel rejimi, iş hukuku ve sektör paydaşlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirildiği yanıtını verdi.