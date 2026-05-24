Eğitim sektöründe öğrencilerin sınav sonucu bekleme stresi kadar, öğretmenlerin kağıt okuma süreçleri de uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik bir problem olarak öne çıkıyordu. Klasik sınavların geleneksel yöntemlerle, tek tek elle incelenmesi hem ciddi bir zaman kaybına yol açıyor hem de yoğun iş yükü ve yorgunluğa bağlı insan kaynaklı hata riskini artırıyordu. Türkiye gazetesinin haberine göre, yazılı kağıtlarında manuel değerlendirme yükü yapay zeka ile artık tarihe karışıyor.

Bir girişimci tarafından hayata geçirilen “Notlandır” isimli yapay zeka platform, öğretmenlerin omuzlarındaki bu yükü hafifletmek amacıyla ölçme ve değerlendirme süreçlerine akıllı bir çözüm getiriyor.

EL YAZISINI YÜZDE 97 BAŞARIYLA ANALİZ EDİYOR

Geliştirilen yapay zeka altyapısı, yalnızca çoktan seçmeli test sınavlarında değil, asıl zorluk barındıran el yazısı içeren klasik sınav kağıtlarında da yüksek performans gösteriyor. Yapay zeka sistemi, el yazılarını yüzde 97 oranında bir başarıyla okuyup analiz edebildiği belirtiliyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:

-Öğretmenler, kendi hazırladıkları cevap anahtarlarını ve soru puan ağırlıklarını yapay zeka sistemine kolayca tanımlayabiliyor.

-Fiziksel sınav kağıtları, akıllı telefon kamerası yardımıyla saniyeler içinde taranarak dijital yapay zeka ortama aktarılıyor ve anında puanlanıyor.

-İnsan kaynaklı dikkat hatalarını minimuma indiren yapay zeka platformu, ölçme ve değerlendirme süreçlerini çok daha tutarlı, objektif ve adil bir zemine oturtuyor. Sıfıra yakın hata payı.

Yapay zeka destekli bu dönüşümün, okullardaki bürokrasiyi azaltarak öğretmenlerin asıl odak noktası olan eğitim ve öğrenci rehberliğine daha fazla zaman ayırmalarına olanak tanıması bekleniyor.