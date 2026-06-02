Eğitimde kara tablo: OECD’nin gerisinde kaldık… Eğitim süresi en yüksek iller hangileri?

2016-2025 döneminde ortalama eğitim süresinde en yüksek artışın yaşandığı yer yüzde 48,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 40,4 ile Hakkari, yüzde 35,7 ile Muş, yüzde 35,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 33,1 ile Van takip etti. Aynı dönemde ortalama eğitim süresinde en düşük artış kaydeden iller ise yüzde 13,2 ile Ankara, yüzde 14,5 ile Eskişehir, yüzde 14,6 ile Tekirdağ, yüzde 14,8 ile İzmir ve yüzde 15,1 ile İstanbul olarak sıralandı.