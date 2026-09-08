Proje, Esenler Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda ilçedeki 70 okulun tamamı kamera altyapısıyla güvenlik ağına bağlandı. Sistem sayesinde okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi

Proje yalnızca eğitim kurumlarını değil ilçenin genelini kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Esenler genelindeki 1291 cadde ve sokak ile parklar ve eğitim kurumları kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına bağlandı.

Toplamda 1166 yapay zeka destekli kamera kurulumu gerçekleştirildi. Bu kameralar emniyet noktaları, okullar ve park-bahçe alanları olmak üzere yüzlerce noktaya yerleştirildi. Sistem yüksek zoom kapasitesine sahip kameralar ve yapay zeka teknolojisiyle donatıldı. Olumsuz bir durum tespit edildiğinde yapay zeka otomatik olarak alarm üreterek yetkili birimlere haber veriyor. Yüz tanıma özelliği de bulunan sistem, okul çevresinde şüpheli kişilerin tespitine olanak tanıyor.

Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip edilebilen sistemle, ilçenin farklı noktalarından elde edilen görüntüler merkezi sisteme aktarılarak gerekli durumlarda emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanıyor. Merkez aynı zamanda afet ve kriz yönetimi için de kullanılıyor. Görüntüler 7 gün 24 saat izlenirken yaşanan olayların sonradan incelenmesi, olası risklerin erken fark edilmesi, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin çalışmalarına destek olunması hedefleniyor. Kameralar sadece güvenlik için değil trafik denetimi, çevre kirliliği takibi, yangın ve doğal afet müdahalesi gibi alanlarda da etkin rol oynuyor. Sokak aydınlatması kontrolü, engelli erişim denetimi ve acil durum koordinasyonu da sistemin kapsamına giriyor.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, projenin öğrencilerin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesinin kendileri için her şeyden önce geldiğini kaydetti. Teknolojinin imkanlarını kullanarak Esenler’in tamamını kapsayan güçlü bir güvenlik ağı oluşturduklarını aktaran Göksu, hayata geçirdikleri bu entegrasyon sayesinde hem suç oranlarını minimize edeceklerini hem de afet ve kriz yönetimi süreçlerine hızlı müdahale edebilen güçlü bir şehir altyapısını İstanbul’a kazandırmış olacaklarını ifade etti. Başkan, projenin Türkiye’de bir ilki temsil ettiğini ve Esenler’i yüzde yüz güvenli şehir haline getirmeyi amaçladığını belirtti. Anne ve babaların çocuklarını güvenle okula gönderebileceği, vatandaşların sokak ve parklarda kendilerini güvende hissedeceği bir yaşam alanı yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Güvenli Şehir Esenler Projesi, ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi’nde pilot olarak uygulanmış ardından ilçenin tamamına yayılmıştı. Cumhurbaşkanlığı onayıyla hayata geçen çalışma, Türkiye’de bir şehrin yüzde yüz güvenli hale getirilmesi hedefini taşıyor.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında Esenler’in İstanbul’un en güvenli ilçeleri arasında yer aldığı kaydedilmişti. Proje sayesinde suç oranlarının daha da düşmesi ve şehir genelinde caydırıcı bir etki yaratılması bekleniyor.

Koordinasyon merkezi, aynı zamanda 112 çağrı hizmetleri ve arama kurtarma ekipleriyle entegre çalışarak olası afetlerde hızlı müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Belediye yetkilileri, sistemin sürekli geliştirileceğini ve teknolojik yeniliklerle güncelleneceğini açıkladı. Böylece Esenler, hem eğitim hem de günlük yaşamda güvenin ön planda olduğu bir model ilçe haline geliyor.