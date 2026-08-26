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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık sürecine destek olmak amacıyla hayata geçirilen TEK Genç Akademi’de yeni eğitim dönemi başladı. İlk yılında öğrencilerini YKS’ye hazırlayan Akademi, bu yıl da 200 öğrenciye eğitim desteği sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatında daha eşit koşullarda ilerleyebilmesi ve üniversite sınavına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları akademik desteğe erişebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen TEK Genç Akademi, 12. sınıf öğrencilerine TYT ve AYT hazırlık desteği sunuyor.

İLK MEZUNLARDAN TÜRKİYE DERECELERİ

Geçtiğimiz yıl ilk kez hizmet vermeye başlayan TEK Genç Akademi, ilk mezunlarını YKS’ye hazırladı. Akademide eğitim alan öğrenciler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda farklı puan türlerinde Türkiye dereceleri elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

TEK Genç Akademi öğrencileri, Y-EA puan türünde Türkiye 824.’sü, Y-DİL puan türünde Türkiye 1052.’si ve Y-SÖZEL puan türünde Türkiye 6439.’su oldu.

Elde edilen sonuç, TEK Genç Akademi bünyesinde yürütülen üniversiteye hazırlık çalışmalarının ilk yılında ortaya koyduğu başarıyı da gözler önüne serdi.

YENİ DÖNEMDE 200 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

TEK Genç Akademi, yeni eğitim döneminde de 12. sınıf öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayacak. 200 öğrenci kontenjanı bulunan Akademi’de kayıtlar kontenjan dolana kadar devam edecek.

2026-2027 eğitim yılı çalışmalarına öğrencilerin akademik düzeylerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen deneme sınavıyla başlayan Akademi’de, elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflar oluşturulacak. Böylece eğitim programının öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda daha verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

TYT ve AYT hazırlık derslerinin yanı sıra öğrencilerin sınav sürecini daha planlı ve verimli geçirmelerine katkı sunacak eğitim çalışmalarıyla gençlerin üniversite hedeflerine ulaşmalarına destek olunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Genç Akademi ile ekonomik koşulları nedeniyle özel eğitim olanaklarına erişimde güçlük yaşayan öğrencilerin de üniversite sınavına daha güçlü hazırlanabilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, TEK Genç Akademi’nin yeni eğitim döneminde de gençlerin üniversite hedeflerine giden yolda önemli bir destek sunması hedefleniyor.