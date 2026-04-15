Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Toprak, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik saldırıya tepki olarak 15 Nisan Çarşamba günü iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

EĞİTİM CAMİASINDAN SERT TEPKİ

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Ali Toprak, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Toprak, yaşanan olayın ardından sendika olarak harekete geçtiklerini belirterek, eğitim çalışanlarını iş bırakma eylemine davet etti.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Ali Toprak açıklamasında, “Sessiz Kalmayacagiz! Sanliurfa'nin Siverek ilcesinde öğretmen ve öğrencilerimize yonelik menfur saldırıdan dolayı, 15 Nisan Çarşamba (yarin) İŞ BIRAKIYORUZ.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise tüm eğitim çalışanlarına çağrıda bulunan Toprak, “Tüm egitim calisanlarini 15 Nisan Çarşamba günü 1 günlük is bırakmaya ve saat:12:30 da Aksaray Valiligi önünde yapacağımız kitlesel basin acıklamamıza destek vermeye bekliyoruz.” dedi.

KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Sendika tarafından yapılan duyuruya göre, iş bırakma eylemi kapsamında Aksaray’da da kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Eğitim çalışanlarının saat 12.30’da Aksaray Valiliği önünde bir araya gelmesi planlanıyor.

Eylemin, eğitimde şiddete dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleneceği ifade edildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Alınan iş bırakma kararının ardından, eğitim camiasının katılım düzeyi ve yapılacak açıklamaların kamuoyundaki etkisi merak konusu oldu. Sürecin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı alınacak önlemler açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirmesi bekleniyor.