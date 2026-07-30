Kaynak: İHA

Kırk yılı aşkın eğitimcilik tecrübesiyle üniversite adaylarına seslenen Dr. Talip Emiroğlu, tercih döneminde gençlerin meslek diplomasını bir hedef değil, amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak görmeleri gerektiğini ifade etti. Eğitim sistemindeki en büyük eksikliğin değer üretme bilincinin yetersizliği olduğunu vurgulayan Emiroğlu, geleceğin kariyer anlayışına dair önemli mesajlar verdi.

"BİR ŞEY OMAK MI, BİR ŞEY YAPMAK MI?"

Gençlerin zihnindeki kalıplaşmış soruları eleştiren Dr. Talip Emiroğlu, hedeflerin çağın ötesine taşınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Milyonlarca gencimizin zihninde 'Doktor mu, mühendis mi, avukat mı olacağım?' sorusu var. Oysa ben gençlerimize 'İleride ne yapacağım?' sorusunu sormak istiyorum. Biz çocuklarımıza meslek sahibi olmayı öğretiyoruz ama o meslekle nasıl bir değer üreteceklerini yeterince anlatamıyoruz. Bugün bilgisayar mühendisi olan birinin asıl hedefi bir şirkette işe girmek değil, dünyanın konuşacağı bir yazılım geliştirmek olmalıdır. Aynı şekilde bir eczacı adayı sadece eczane açmayı değil; yeni bir ilaç geliştirmeyi, Biyoteknoloji ile insanlığın yaşam kalitesini artıracak keşifler yapmayı hedeflemelidir."

"ÖNCE NE YAPACAĞINIZA KARAR VERİN"

Dünyanın artık sadece unvan taşıyan insanlara değil; çözüm üreten ve değer oluşturan bireylere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Emiroğlu, gençlere izlemeleri gereken yol haritasını şu sözlerle özetledi:

"İki yükseköğretim kurumunun kurucusu ve mütevelli heyet başkanı olarak elbette 'Bizim üniversitemizi seçin' diyebilirim. Ama ben önce şunu söylüyorum: Önce ne yapacağınıza karar verin, sonra sizi o hedefe en iyi ulaştıracak üniversiteyi seçin. Çünkü sıradan bir meslek sahibi olmak artık tek başına yeterli değildir. Hangi mesleği seçerseniz seçin kendinize 'Ben bu mesleğe ne katacağım?' sorusunu sorun. Meslek seçmeden önce hayalinizi seçin. Hayatta en büyük başarı bir şey olmak değil, insanlığa faydalı bir şey yapabilmektir."