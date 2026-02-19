Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın soru önergesine verdiği yanıtta, Bakanlığın merkez teşkilatı aracılığıyla 676 vakıf ve dernekle protokol yürüttüğünü bildirdi.

Protokol yapılan kurumlar arasında Türkiye Gençlik Vakfı, Ülkü Ocakları ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da yer aldığı belirtildi.

Tekin, söz konusu iş birliklerinin mevzuata uygun olduğunu savunarak spor federasyonları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'EĞİTİM KAMUSAL SORUMLULUKTUR'

Bakanın açıklamalarına tepki gösteren Kaya ise 676 ayrı protokolün eğitim alanında sistematik bir yönlendirmeye işaret ettiğini belirtti. Eğitim politikasının şeffaf olmayan iş birlikleri üzerinden yürütülemeyeceğini dile getiren Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli görevinin eğitimi doğrudan ve kamusal sorumluluk çerçevesinde yürütmek olduğunu vurguladı.

Asu Kaya

Kaya, protokollerin kapsamı, içeriği ve denetim süreçlerinin kamuoyuna açık biçimde paylaşılması çağrısında bulunarak, çocukların eğitim ortamlarının ideolojik etkilerden arındırılması gerektiğini söyledi.

Laik ve bilimsel eğitim ilkesinin anayasal güvence altında olduğuna dikkat çeken Kaya, kamusal eğitimin üçüncü taraf yapılar üzerinden şekillendirilmesinin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

'NURETTİN YILDIZ’IN İZİN BAŞVURUSU YOK'

Bakan Tekin’in yanıtında, çocuk yaşta evliliklere ilişkin sözleriyle tartışma yaratan Nurettin Yıldız’ın Bursa’daki okullarda ders vermesi için Bakanlığa yapılmış bir izin başvurusu bulunmadığı belirtildi. Ayrıca İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde planlanan bir programın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı kaydedildi.

Ancak muhalefet, verilen yanıtların soru işaretlerini gidermediği görüşünde. Kaya, “Eğitim alanında yapılan her uygulamanın hesabı kamuoyuna verilmelidir. Çocukların geleceği siyasi ve ideolojik tercihlere teslim edilemez” diyerek tartışmanın süreceği mesajını verdi.

'PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Protokol tartışmalarının Meclis'e de taşınması üzerine Bakan Tekin, dikkat çeken açıklama yapmıştı.

Tekin, "Protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" demişti.

Tekin o konuşması şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim."