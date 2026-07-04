Eğitim sistemine başkaldıran üç dostun hikayesi: "3 Aptal"

Film, Hindistan'ın en prestijli mühendislik okullarından biri olan İmparatorluk Mühendislik Koleji'nde (ICE) yolları kesişen üç arkadaşın (Rancho, Farhan ve Raju) hikayesini anlatıyor.

Sistemin dayattığı ezberciliğe karşı çıkan, öğrenmeyi sadece bir diploma veya statü için değil, bilgiye olan tutkusu yüzünden seçen dahi bir öğrencidir. Onun "Mükemmelliği yakala, başarı zaten arkandan gelir" felsefesi filmin ana omurgasını oluşturur.

Farhan (Madhavan): Aslında vahşi yaşam fotoğrafçısı olmak isterken, babasının ağır baskısı yüzünden istemeyerek mühendislik okuyan bir gençtir.