Ordu’nun Aybastı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, eğitim sırasında silahının kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay, eğitim faaliyeti esnasında meydana geldi. İddiaya göre, görevli personelin silahı henüz bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Açılan ateş sonucu yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yaralı polis memuru, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.