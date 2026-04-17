Eğitim Sen, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına karşı başlattığı “Yaşam Nöbeti” kapsamında yeni bir eylem kararı aldığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan duyuruda, yarın saat 13.00’te Milli Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tüm üyelerin yanı sıra eğitim ve bilim emekçileri, emek ve demokrasi güçleri ile duyarlı yurttaşlar eyleme katılmaya davet edildi.

Eğitim Sen, okullarda güvenli ortamın sağlanması ve şiddetin önlenmesine yönelik taleplerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.