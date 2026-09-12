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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci, veli ve eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, artan eğitim masraflarının aileleri zorladığını ve okulların temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını savundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala eğitim gündemindeki sorunlar yeniden tartışma konusu oldu. Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, yaptığı değerlendirmede eğitim sisteminin yalnızca akademik başarı üzerinden ele alınamayacağını belirterek, öğrencilerin beslenmesinden okul bütçelerine, öğretmenlerin çalışma koşullarından eğitim harcamalarına kadar geniş bir alanda sorun yaşandığını ifade etti.

Kaymaz, milyonlarca öğrenci ve eğitim çalışanının ders başı yapacağı yeni dönemde velilerin ise daha okul kapıları açılmadan ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya kaldığını söyledi.

OKUL MASRAFLARI AİLE BÜTÇESİNİ ZORLUYOR

Eğitim-Sen’in değerlendirmesine göre okul alışverişlerinin maliyeti son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. Kırtasiye ürünleri, çanta, okul kıyafeti ve ayakkabı gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının özellikle dar ve sabit gelirli aileleri zorladığı belirtildi.

Sendikanın paylaştığı hesaplamalara göre 2026-2027 eğitim yılı için yalnızca temel okul ihtiyaçlarının maliyeti ilkokul öğrencileri için 4 bin 200 ila 5 bin 800 TL, ortaokul öğrencileri için 5 bin 800 ila 8 bin 200 TL, lise öğrencileri için ise 6 bin 500 ila 9 bin 500 TL arasında değişiyor.

Kıyafet, çanta ve diğer başlangıç giderlerinin eklenmesiyle toplam maliyetin ilkokulda 6 bin 700-9 bin 600 TL, ortaokulda 8 bin 800-12 bin 700 TL, lisede ise 10 bin-14 bin 700 TL seviyelerine çıktığı ifade edildi.

Bu hesaplamaların servis, ulaşım, yemek, kantin ve yardımcı kaynaklar gibi eğitim yılı içerisinde ortaya çıkabilecek diğer giderleri kapsamadığına dikkat çekildi.

“EĞİTİM HAKKI AİLENİN GELİRİNE GÖRE BELİRLENMEMELİ”

Nursen Kaymaz, ekonomik koşulların öğrencilerin eğitim olanaklarını doğrudan etkilediğini savunarak, çocukların eğitim hakkının ailelerinin ekonomik gücüne bağlı hale gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kaymaz’a göre kamu okullarının temel ihtiyaçlarının merkezi bütçeden yeterli biçimde karşılanmaması, okulların velilerden bağış talep etmesine zemin hazırlıyor. Bu durumun ise “parasız eğitim” ilkesini uygulamada tartışmalı hale getirdiği ifade edildi.

Eğitim-Sen, okulların temizlik, güvenlik, bakım, kırtasiye, elektrik ve su gibi zorunlu giderlerinin doğrudan kamu kaynaklarıyla karşılanmasını istiyor.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK ÇAĞRISI

Açıklamanın dikkat çeken başlıklarından biri de öğrencilerin beslenme sorunu oldu.

Kaymaz, öğrencilerin önemli bir bölümünün okula yeterli beslenme imkanına sahip olmadan geldiğini belirterek, okullarda bütün öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesi gerektiğini savundu.

Temiz içme suyuna erişimin de eğitim ortamının temel unsurlarından biri olduğu belirtilirken, bunun sosyal yardım değil, çocukların temel haklarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DA GÜNDEMDE

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Kaymaz, yalnızca öğrencilerin değil eğitim emekçilerinin de ekonomik ve mesleki sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin ücretlerinin yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını belirten Kaymaz, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi farklı istihdam modellerinin eğitim çalışanları arasında ücret ve özlük hakkı farklılıklarına neden olduğunu savundu.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında oluşturulan öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklindeki kariyer basamaklarının da eğitim çalışanları açısından tartışılması gerektiğini ifade eden Kaymaz, öğretmenlerin öncelikli beklentisinin unvan yarışından ziyade güvenceli çalışma ve ekonomik haklar olduğunu dile getirdi.

NORM KADRO VE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TEPKİSİ

Eğitim-Sen’in gündeme getirdiği konular arasında norm kadro fazlası öğretmenlerin görevlendirilmesi ve alan değişikliği uygulamaları da yer aldı.

Kaymaz, öğretmen istihdamındaki planlama sorunlarının eğitim çalışanlarına yüklenmemesi gerektiğini belirterek, öğretmenlerin eğitim aldıkları branş ve mesleki birikimlerinin dışında çalışmaya zorlanmasına karşı olduklarını ifade etti.

Öğretmenlerin mesleki özerkliğinin korunması gerektiğini savunan Eğitim-Sen, kıyafet ve önlük uygulamalarından resen görevlendirmelere kadar öğretmenlerin çalışma alanını doğrudan etkileyen düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini istedi.

“BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM” VURGUSU

Eğitim-Sen Ordu Şubesi açıklamasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya devam eden “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” de eleştirildi.

Sendika, eğitim programlarının bilimsel, laik, demokratik, kapsayıcı ve cinsiyet eşitliğini gözeten bir anlayışla hazırlanması gerektiğini savundu. Eğitim politikalarının öğrencilerin eleştirel ve sorgulayıcı düşünme becerilerini geliştirmesi gerektiği belirtildi.

EĞİTİM-SEN’DEN MEB’E KAPSAMLI TALEPLER

Eğitim-Sen, yeni eğitim yılı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidara çeşitli başlıklarda çağrıda bulundu.

Sendikanın öne çıkan talepleri arasında eğitim çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi, güvencesiz istihdamın sona erdirilmesi, okullara ihtiyaçları oranında doğrudan bütçe aktarılması, yardımcı personel eksikliğinin giderilmesi ve öğrencilere ücretsiz yemek ile temiz içme suyu sağlanması yer aldı.

Bunun yanında temel kırtasiye ve eğitim materyallerinin ücretsiz olması, okul servislerinin ve ulaşım giderlerinin desteklenmesi, kamu okullarının giderlerinin merkezi bütçeden karşılanması ve velilerden zorunlu bağış alınmasının önüne geçilmesi istendi.

KAYMAZ: “EĞİTİM HAKKINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, yeni eğitim yılına ilişkin değerlendirmesinde eğitim sisteminin temel sorunlarının ertelenmek yerine çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaymaz, çocukların eğitim imkanlarının ailelerinin gelir düzeyine göre farklılaşmadığı, velilerin okul masrafları nedeniyle ekonomik sıkıntıya sürüklenmediği ve eğitim çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri koşullara sahip olduğu bir sistemin mümkün olduğunu ifade etti.

Eğitim-Sen’in yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin eğitim hakkı, velilerin ekonomik yükünün azaltılması ve eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

Kaymaz, açıklamasının sonunda parasız, kamusal, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim talebinden geri adım atmayacaklarını belirtti.