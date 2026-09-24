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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Eğitim Sen Ordu Şubesi, Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda toplandı. Eğitimciler okul güvenliği için somut önlem isterken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya Ordu’dan tepki geldi. Saldırının ardından Türkiye’nin farklı kentlerinde de Eğitim Sen tarafından protestolar düzenlendi.

Eğitim Sen Ordu Şubesi üyeleri Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’nda bir araya gelerek “Güvenlik protokolünüz var; güvenli okulunuz yok!” mesajı verdi. Eylemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik istifa çağrısı da yapıldı.

KAYMAZ: “SALDIRILAR NEDEN ÖNLENEMİYOR?”

Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, okullarda yaşanan şiddetin artık münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

MEB ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yedi bakanlığın iş birliğiyle imzalanan güvenlik protokolüne dikkat çeken Kaymaz, şu soruyu yöneltti:

“Protokoller imzalanıyor, toplantılar yapılıyor, güvenlik tedbirleri açıklanıyor. Peki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehdit eden saldırılar neden önlenemiyor?”

“ÖNLÜK DEĞİL, GÜVENLİ OKUL”

Kaymaz, öğrenciler ve eğitim çalışanları şiddet riskiyle karşı karşıyayken MEB’in “önlük” ve giyim-kuşam gibi konulara yoğunlaşmasını da eleştirdi.

Eğitim Sen, okul güvenliğinin yalnızca polisiye önlemlerle sağlanamayacağını belirterek PDR ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini, kalabalık sınıfların azaltılmasını, akran zorbalığı ve öfke kontrolüne karşı önleyici çalışmalar yapılmasını istedi. Benzer talepler Eğitim Sen’in diğer illerde yaptığı açıklamalarda da dile getirildi.

“SOMUT ADIMLAR ACİLEN ATILMALI”

Kaymaz, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin vakit geçirilmeden alınmasını istedi.

Eylemde taşınan pankart ve dövizlerde ise “Güvenli okul, güvenli gelecek”, “Öğrenciye güven, öğretmene güvence” mesajları öne çıktı.