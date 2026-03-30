Eğitim Sen Genel Merkezi ile DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası arasında yürütülen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine süreç tıkandı ve grev kararı alındı.

Ordu Şubesi çalışanı Özgür Sevencan da alınan karar doğrultusunda greve katıldı. Sevencan, sürecin çalışanların ekonomik koşullarını yeterince dikkate almadığını belirtti.

“GÖRÜŞMELER UZLAŞMAZLIKLA SONUÇLANDI”

Sevencan yaptığı açıklamada, TİS sürecinin tıkanma noktasına geldiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası ile Eğitim Sen arasında yürütülen 8. Dönem TİS görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Sevencan, çalışanların yaşam koşullarının ve ekonomik gerçeklerin yeterince dikkate alınmadığını söyledi.

YARIM GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Sosyal-İş Sendikası tarafından alınan karar kapsamında 27 Mart 2026 Cuma günü saat 13.30’a kadar yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği açıklandı. Üyelerin sabah işyerlerinde bulunacağı, ardından iş bırakma eylemine katılacağı bildirildi.

Sendika, bu adımın bir “uyarı eylemi” olduğunu vurgulayarak, temel hedefin insanca yaşam koşullarını sağlayacak adil bir toplu iş sözleşmesi olduğunu ifade etti.

“MÜCADELE SÜRECEK” MESAJI

Açıklamada, emekçilerin haklarını korumak için mücadeleye devam edileceği ve sürecin seyrine göre yeni eylem adımlarının da gündeme gelebileceği belirtildi.