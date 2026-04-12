Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “depo okul” uygulaması ve öğretmenlerin farklı okullar arasında görevlendirilmesine ilişkin yaklaşımı tartışma yarattı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'dan konuyla alakalı açıklama geldi.

Özbay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘depo okul’ ve öğretmeni dolaştırma yaklaşımı, eğitimi bir kamu hizmeti olmaktan çıkarıp adeta lojistik bir meseleye indirgemektedir.

Oysa eğitim; süreklilik, ilişki ve bütünlük gerektirir. Bir öğretmenin öğrencisini tanıması, okul kültürüne uyum sağlaması ve öğrenme sürecini takip etmesi zaman ister.

Öğretmeni farklı okullar arasında dolaştırmak; pedagojik sürekliliği zedeler, öğrenci-öğretmen bağını zayıflatır, okulu kimliksizleştirir.

Bu yaklaşım çözüm değil; sorunu görünmez kılmaktır. Çünkü sorun bellidir: plansızlık ve kadrolu öğretmen eksikliği.

Çözüm nettir: Okul yap, öğretmen ata.

Eğitim bir sistem işidir; planlama ister, kamusal sorumluluk ister, ciddiyet ister.

Milli Eğitim, mağduriyet üretme bakanlığı olamaz!"