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Kaynak: İHA

Eğitim-İş, 21 Ekim 1999 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı, katledilişinin 27’nci yılında andı.

EĞİTİM-İŞ’TEN AHMET TANER KIŞLALI İÇİN ANMA MESAJI

Anma mesajında, şu ifadeler kullanıldı,

"Ömrünü Atatürk devrim ve ilkelerine, Cumhuriyet’in aydınlanma değerlerine, laikliğe ve tam bağımsızlığa adayan değerli aydınımız Ahmet Taner Kışlalı’yı, katledilişinin 27. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Eğitimin gericiliğe ve piyasacılığa teslim edildiği, bilimin müfredattan, laikliğin okullardan, çağdaşlaşmanın akıllardan silinmeye çalıştığı bir dönemde Prof. Dr. Kışlalı’nın mirası her zamankinden daha anlamlıdır.

Eğitim-İş olarak, Ahmet Taner Kışlalı’nın ve Cumhuriyet mücadelesinde hayatını kaybeden tüm aydınlarımızın mirasını laik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelemizde yaşatmaya devam ediyoruz."