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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Eğitim-İş Ordu Şubesi yürüyüş düzenledi. 19 Eylül Ortaokulu önünden Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na yürüyen eğitimciler, “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” çağrısı yaptı.

Eğitim-İş Ordu Şubesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Ordu’da sokağa çıktı.

Eğitimciler 19 Eylül Ortaokulu önünden yürüyüşe başlayarak Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na ulaştı. Burada yapılan basın açıklamasında okul güvenliği konusunda hükümete ve ilgili bakanlıklara sert eleştiriler yöneltildi.

“RİSKLİ OKULDA BİLE ÇOCUKLAR KORUNAMADI”

Eğitim-İş Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala, saldırının meydana geldiği okulun güvenlik açısından “1. derece riskli okul” olarak değerlendirildiğini belirterek, buna rağmen öğrencilerin okul girişinde korunamamasını sorguladı.

Pala, yedi bakanlığın imzaladığı güvenlik protokolüne de dikkat çekerek, protokolün ardından böyle bir saldırının yaşanmasının sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.

“SORUMLULUK PROTOKOLÜ İMZALAYAN BAKANLIKLARDA”

Eğitim-İş, çocuk güvenliğinin yalnızca okul kapısında alınacak polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. Risk altındaki çocukların önceden tespit edilmesi, okul, aile, sosyal hizmetler, sağlık ve güvenlik birimleri arasında etkin bir sistem kurulması gerektiği belirtildi.

Eylemde yapılan açıklamada iktidara yönelik de sert eleştiriler dile getirildi. Eğitim-İş, uzun yıllardır sürdürülen eğitim politikalarının öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından güvenli ve umut veren bir sistem oluşturamadığını savundu.

PDR, PSİKOLOG VE SOSYAL HİZMET UZMANI ÇAĞRISI

Sendika, çözüm için okullarda yeterli sayıda PDR uzmanı, çocuk ve ergen psikoloğu, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanının görev yapmasını istedi. Yeni derslikler yapılması, kalabalık sınıfların azaltılması, ikili eğitimin sona erdirilmesi ve öğrencilerin ücretsiz sanat, spor ve kültür faaliyetlerine erişiminin sağlanması da talepler arasında yer aldı.

“SİLAH ÇOCUĞUN ELİNE GEÇMEDEN TEDBİR ALIN”

Pala, asıl hedefin olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değil, şiddeti ortaya çıkmadan önlemek olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Bir çocuğun eline silah geçtikten sonra değil, o silah çocuğun eline geçmeden önce tedbir alan bir kamu düzeni istiyoruz.”

Eğitim-İş, okullarda üç gün boyunca siyah giyinerek ve kokart takarak eylemlerini sürdüreceğini de açıkladı. Açıklamanın finalinde ise “En büyük erdem sorumluluktur. Çocuklarımızı koruyamayan bu düzenin sorumluları istifa etmelidir” denildi.